Descontentamento com demissão do vice-governador do Kwanza Sul

No Kwanza Sul há surpresa e desagrado em alguns círculos pela demissão anunciada pelo presidente João Lourençodo vice-governador para o sector técnico e infra-estruturas Demétrio Sepúlveda.



Sepúlveda gozava de popularidade por ser considerado um funcionário integro, conhecido por ser comunicativo e interactivo.

“Não existe eternidade em cargos públicos mas o sector técnico no Kwanza-Sul perde um guerreiro que não conhece hora de chegar a casa com o comprometimento da causa do povo”, disse o activista cívico Juvenal da Silva para quem “a exoneração não caíu bem a todos habitantes da província do Kwanza-Sul porque a nível do governo do Kwanza-Sul o vice-governador Demétrio era único que tinha integridade, era único que tinha moral”.

O activista culpou o governador Job Capapinha pela exoneração posição assumida também por Bráz da Silva comentador local que disse que Capapinha “agora é rei e pode fazer o que quizer”.

“Eu acredito que a exoneração do vice Demétrio não tem nada a haver com incapacidade mas o grande problema é que exoneram-se as pessoas mas não dizem o porquê que é exonerado”, disse afirmando que ao se exonerar o vice-governador “o Capapinha conseguiu ser o rei”.

Para Bráz da Silava tem-se assistido à eliminação de todos aqueles que trabalhavam na administração do goernador Eusébio de Brito Teixeira.

“Os vices são nomeados sob proposta do governador ou exonerados com proposta do governador então está tudo dito: a partir da vice, o vice vai entrar, dalí para baixo ninguém tosse, acabou e porque também segundo o que nos consta é que, o Demétrio quase que fazia uma sombra ao Capapinha, era mesmo sombra e logo era visível, era previsível essa exoneração do Demétrio”, disse.

“Quando nós talvez estivessemos à espera que o presidente da república exonerasse o Capapinha atendendo algumas situações, foi tirar uma pessoa que tive a impressão que estava a fazer qualquer coisa então, não podemos fazer nada porque, aqui é dançar a música do Capapinha até um dia o presidente achar que ele tem que sair daqui”, acrescentou