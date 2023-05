Desafios económicos de Angola são gigantescos, diz estudo da Universidade Lusíada

O Centro de Investigação da Universidade Lusíada de Angola prevê desafios gigantescos para a retoma da economia nacional.

No relatório apresentado nesta quinta-feira, 25, em Luanda, o centro apontou seis grandes sectores fundamentais para essa retoma, com destaque para o ambiente de negócios que, segundo o estudo, deve melhorar, caso contrário, os investidores estrangeiros que se precisam para alavancar a economia não irão a Angola.

Com base em dados do Instituto Nacional de Estatísticas e do Banco Nacional de Angola, principalmente, durante o período 2017-2022, os autores do estudo apontam que o emprego formal no ano passado desacelerou.

De 2017 a 2019, de 100 empresas criadas, só 20 por cento funcionaram

e desse número apenas dois por cento sobreviveram.

A atribuição de títulos para casas e terrenos podia, segundo o relatório, minimizar a situação.



O documento considera que a economia angolana depois de anos e anos em recessão, está agora num período de alguma recuperação.

A corrupção e o método de contratação pública por ajuste directo levado a cabo pelo Presidente da República, segundo o estudo, não ajudam a melhorar a situação.

Os autores apontam caminhos ao Executivo.

Ouça a reportagem: