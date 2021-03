Desabamento de prédio no Cairo deixa cinco mortos e 24 feridos

O desabamento de um prédio no Cairo, capital do Egipto, provocou a morte de pelo cinco pessoas e ferimentos em pelo menos 24 na madrugada deste sábado, 27 de Março.

Em comunicado, o Governo, que diz ter sido informado do acidente por volta das três horas, acrescentou que o prédio de novo andares está localizado no no distrito de Gesr Suez, no leste do Cairo.

O governador Khaled Abdel Aal deslocou-se ao local e já foi criado um comité de engenharia" para inspecionar edifícios circundantes e avaliar o impacto do incidente.

Não há detalhes sobre o desabamento e as forças da protecção procuram por eventuais vítimas, enquanto assistem os feridos.

Nos últimos anos, o Egito tem sido palco de muitos desabamento de edifícios que deixaram vítimas mortais.