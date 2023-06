Deputado da UNITA diz ter sido sequestrado no sábado por agentes à paisana

O deputado da UNITA Domingos Epalanga diz ter sido sequestrado por cerca de três horas no sábado, 17, dia em se realizaram manifestações em várias cidades contra a subida dos preços dos combustíveis, fim da venda ambulante e da proposta de lei que muda o estatuto das organizações não governamentais.

A Polícia Nacional (PN) não confirma o sequestro, mas em nota informa que 87 pessoas foram detidas em Luanda e Benguela e que serão levadas a julgamento sumário.

Uma fonte da corporação, que não quis ser identificada, afirmou que alguns dos detidos começaram a ser apresentados no Ministério Público, mas desconhece qualquer detenção ou sequestro do deputado Domingos Epalanga, no inicio da tarde de sábado.



O parlamentar disse à Voz da América ter sido raptado por supostos agentes da polícia à paisana, nas imediações do largo Primeiro de Maio, e diz ter passado momentos de horror.



“Eu fiquei com os três cerca de três horas, depois de três horas é que o senhor voltou e disse que estava tudo bem... apesar de não me molestarem passei momentos de horror”conta Epalanga, quem esclarecer que “eles sabiam que era deputado porque eu identifiquei-me”, contou.



O deputado prometeu apresentar queixa junto dos órgãos de justiça mas mostra-se céptico que o processo vá adiante.



"Sabemos que é uma atitude useira da Polícia Nacional, e também receio que qualquer processo poderá cair em saco roto”, concluiu.

A Amnistia Internacional disse à Voz da América ter havido detenções em Cabinda, mas não foi possível confirmar esta informações, bem como outras que apontam para prisões no Bié e no Huambo.