Departamento de Segurança Interna alerta para aumento da ameaça terrorista doméstica nos EUA

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos alertou nesta quarta-feira, 27, para a ameaça de "extremistas com motivações ideológicas" que "continuam a se mobilizar para incitar ou cometer violência" após a posse do Presidente Joe Biden.

"Informações apontam que alguns extremistas com motivações ideológicas que se opõem ao exercício da autoridade governamental e da transição presidencial, assim como outros ressentimentos potencializados por narrativas falsas, podem continuar a mobilizar a incitar ou cometer violência", lê-se no boletim do Sistema Nacional de Aconselhamento contra o Terrorismo, acrescentando que o aviso sobre "ameaças elevadas no país" manter-se-á em vigor até 30 de Abril.

O organismo insta os americanos a escolher “maneiras não violentas de fazer sua voz ser ouvida e apoie amigos e familiares a fazerem o mesmo”, porque “comunidades são mais fortes quando não estão divididas: fortaleça sua comunidade se posicionando contra a violência", aconselha o comunicado.

O alerta surge três semanas depois de milhares de extremistas apoiantes do ex-Presidente Donald Trump terem invadido o Capitólio, a 6 de janeiro, no momento em que os congressistas confirmavam a vitória de Biden nas eleições de 2020.

Cinco pessoas morreram no ataque, incluindo um policia e uma manifestante que acabou baleada, e os invasores destruíram propriedade, invadiram gabinetes e salas de sessão, além de proferir ameaças como “onde está Nancy Pelosi (a presidente de Câmara)” e “forca para Mike Pence” (vice-presidente).

Trump foi acusado de ter incitado seus apoiantesà violência e sofreu um processo de impugnação na Câmara, dias antes de deixar o cargo, que agora vai ser julgado no Senado a partir de 8 de Fevereiro.