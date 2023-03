Departamento de Estado monitora sequestro de um casal americano no Haiti

Port-au-Prince, 25 de março (Reuters) - Um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos disse, neste sábado, que o governo está ciente de relatos de dois cidadãos norte-americanos desaparecidos no Haiti, depois de meios de comunicação terem reportado que um casal da Flórida foi sequestrado.

Abigail Toussaint e Jean-Dickens Toussaint, ambos de 33 anos, foram levados perto da capital Port-au-Prince e estão detidos há dias, de acordo com uma petição online iniciada por uma mulher que disse ser familiar do casal.

O casal estava em viagem para visitar a família e participar num festival quando foi sequestrado, disse a familiar, segundo a CNN.

"Estamos cientes de relatos de dois cidadãos americanos desaparecidos no Haiti", disse o porta-voz do Departamento de Estado. “Quando um cidadão dos EUA está desaparecido, trabalhamos em estreita colaboração com as autoridades locais enquanto realizam seus esforços de busca e compartilhamos informações com as famílias da maneira que podemos”.

Um porta-voz da polícia nacional do Haiti não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

As gangues do Haiti cresceram muito desde o assassinato do presidente Jovenel Moise, em 2021, com grandes partes da capital e do interior consideradas território sem lei.

A situação de segurança piorou ainda mais nos últimos meses, com tiroteios de rotina entre polícias e gangues. Batalhas sangrentas por território deixaram centenas de mortos e milhares de deslocados.

Dezassete missionários dos Estados Unidos e Canadá foram feitos reféns, em 2021, durante uma viagem ao Haiti organizada pelo Christian Aid Ministries, com sede em Ohio. O grupo disse que o dinheiro do resgate foi pago pela libertação dos cativos, mas uma dúzia escapou por conta própria.