Democratas obtêm importantes vitórias em Ohio, Kentucky e Virgínia

A um ano das próximas presidenciais nos Estados Unidos, os democratas e os defensores do direito ao aborto obtiveram uma série de vitórias em vários Estados nas eleições realizadas nesta terça-feira, 7.



Os eleitores do Estado de Ohio, maioritariamente republicano, aprovaram uma emenda constitucional que garante o acesso ao aborto e a outras formas de cuidados de saúde reprodutiva.



A medida surge na sequência da decisão do Supremo Tribunal, no ano passado, de anular a decisão Roe v. Wade, de 1972, que tinha protegido o direito ao aborto.



Ohio foi um dos vários Estados onde a proibição do aborto entrou em vigor na sequência da decisão do tribunal.



No Estado do Kentucky, também de maioria republicana, o governador democrata Andy Beshear foi reeleito, após uma campanha que incluiu a defesa de exceções à proibição quase total do aborto.



Os eleitores do Estado da Virgínia deitaram por terra o desejo do governador republicano, Glen Youngkin, de colocar o Congresso do Estado sob o controlo do seu partido.

Os democratas mantiveram uma magra maioria no Senado estadual e recuperaram a maioria na Câmara dos Deputados.



Youngkin propôs a proibição do aborto a partir de 15 semanas na Virgínia, exceto em casos de violação, incesto ou se a vida da mãe estiver em risco.

A maioria democrata na legislatura bloqueará a proposta do governador.



Os republicanos obtiveram, no entanto, uma vitória em Mississippi, com o governador Tate Reeves a ser reeleito para um segundo mandato ao derrotar o democrata Brandon Presley.

Entretanto, uma sondagem da cadeia televisiva CNN divulgada nesta quarta-feira, 8, revela que nas intenções de voto a nível nacional o republicano Donald Trump tem 49 por cento e Joe Biden 46.

Refira-se que nos Estados Unidos, não há votação nacional para Presidente mas sim em cada Estado que tem um número delegados e a soma dos números dos delegados em cada Estado determinará o vencedor num colégio eleitoral.