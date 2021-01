Democratas formalizam pedido de impugnação contra Presidente Trump

Os democratas apresentaram na Câmara dos Representantes um pedido de impugnação contra o Presidente Donald Trump no qual o acusam de incitar uma insurreição, na sequência da invasão do Capitólio na passada quarta-feira, 6, por milhares de seus apoiantes.

O pedido foi submetido nesta segunda-feira, 11, depois de os representantes republicanos terem rejeitado uma proposta dos democratas para que o Congresso enviasse um pedido da maioria democrata ao vice-presidente Mike Pence para que ele recorra à 25ª emenda da Constituição e afaste Donald Trump da Presidência ainda antes do fim do mandato no dia 20.

De acordo com a emenda, um Presidente pode ser afastado por doença física ou mental se o vice-presidente, com o apoio de mais de metade dos membros do Governo, fizer tal pedido ao Congresso.

Na quarta-feira, durante a invasão do Capitólio, sede do Congresso, os líderes democratas na Câmara, Nancy Pelosi, e no Senado, Chuck Schummer, fizeram o mesmo pedido a Pence que, segundo Pelosi, nunca respondeu.

A seguir à apresentação do pedido hoje sessão da Câmara dos Representantes foi adiada para amanhã, terça-feira, 12, com a presença de todos os parlamentares.