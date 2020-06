Democratas apresentam proposta de lei para combater violência policial

No dia em que apresentaram uma proposta de lei para combater a violência policial e a discriminação racial, os legisladores democratas se ajoelharam nesta segunda-feira, 8, durante 8 horas e 46 minutosm em homenagem a George Floyd e outros cidadãos afro-americanos assassinados nos últimos anos.

O ato foi liderado pela presidente do Congresso, Nancy Pelosi, e o líder da minoria do partido no Senado, Chuck Schumer, e nele participaram cerca de 20 parlamentares, muitos deles negros.

A cerimónia aconteceu no "Salão da Emancipação", assim chamado em homenagem aos escravos que trabalharam na construção da sede do Congresso, o Capitólio, em Washington, no século 18.

A proposta de lei a ser apresentada pelos democratas deve proibir a imobilização através da chamada “gravata” e a abordagem por critério racial, exigir que policias de todo o país usem câmeras, sujeitar a polícia a comissões de análise civis e abolir a doutrina legal conhecida como imunidade qualificada, que protege a polícia de ações civis.

“É hora de a cultura policial de muitos departamentos mudar”, defendeu Karen Bass, deputada e presidente do grupo parlamentar negro.

Ela acrescentou esperar que a pressão atual leve os legisladores a mudarem a legislação no país.