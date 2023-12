Democracia na RDC em regressão antes das eleições

A democracia da República Democrática do Congo está a regredir antes das eleições deste mês, de acordo com os defensores dos direitos humanos, uma vez que jornalistas proeminentes definham na prisão e o assassinato de um político da oposição continua por resolver.



O Presidente Felix Tshisekedi chegou ao poder em 2019 após uma campanha que criticou o historial do seu antecessor Joseph Kabila, entre outras questões.



Mas uma série de acontecimentos recentes suscitaram preocupações sobre o próprio historial do Presidente.

Em julho, um antigo ministro que se tornou membro da oposição foi encontrado morto em Kinshasa, a capital da nação centro-africana.



Alguns meses mais tarde, um dos mais conhecidos jornalistas congoleses foi preso depois de as autoridades o terem acusado de divulgar notícias falsas sobre o assassínio.



"Estes são sinais do estreitamento do espaço democrático", disse um investigador dos direitos humanos, que pediu o anonimato.



A República Democrática do Congo deverá realizar eleições a 20 de dezembro. Tshisekedi, de 60 anos, vai candidatar-se a um segundo mandato.



A Human Rights Watch alertou no sábado para o facto de ter documentado confrontos e outros actos de violência entre apoiantes de partidos rivais que poderiam prejudicar a votação.

"Os partidos políticos e os candidatos devem divulgar a sua posição anti-violência e ajudar a garantir que as pessoas tenham a oportunidade de votar nos candidatos da sua escolha", disse o investigador da HRW Thomas Fessy.



Tshisekedi libertou centenas de presos políticos quando assumiu o cargo pela primeira vez, mas o otimismo inicial começou a desvanecer-se depois de a intimidação dos críticos ter recomeçado em 2020.



Os membros da oposição afirmam regularmente que são perseguidos e apontam para detenções que afirmam ter motivações políticas.



Apesar das suas riquezas minerais, a RDC é uma das nações mais pobres do mundo e tem um historial de regime autocrático.



Em 2021, Tshisekedi colocou duas províncias do leste do. país sob lei marcial, numa tentativa de travar a violência das milícias.



Mas a política falhou na sua maioria e tem sido criticada por facilitar a repressão da dissidência.



O Presidente prometeu rever essa política depois de, no final de agosto, uma unidade de elite do exército ter massacrado mais de 50 membros de uma seita religiosa que planeavam um protesto na cidade de Goma, no leste do país.



O governo condenou o massacre e um tribunal militar condenou vários oficiais envolvidos a penas de prisão.



Mas vários defensores dos direitos humanos disseram à AFP que estavam frustrados com a acumulação de casos deste tipo e com a aparente impunidade do governo.

Um funcionário da ONU concordou que havia pouca vontade internacional para enfrentar os abusos, dizendo: "Há cansaço quando se trata da RDC".



Um porta-voz do governo não estava imediatamente disponível para comentar o assunto.