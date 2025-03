Delegações dos Estados Unidos e da Ucrânia analisam plano de paz de Kyiv

As autoridades norte-americanas e ucranianas iniciaram conversações sobre o fom da guerra na Ucrânia nesta terça-feira, 11, na Arábia Saudita, com a expetativa de o Governo de Kyiv apresentar o seu plano de cessar-fogo parcial com a Rússia.



O plano ucraniano inclui o fim dos ataques com mísseis de longo alcance e uma trégua que abrange o Mar Negro.



O Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy não participou nas reuniões, tendo a Ucrânia sido representada pelo seu chefe de Gabinete Andriy Yermak, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Andrii Sybiha, o ministro da Defesa, Rustem Umerov, e o comandante militar Pavlo Palisa.



Zelenskyy disse no X antes das conversações que a Ucrânia espera “resultados práticos”.



O secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o conselheiro de segurança nacional, Mike Waltz, lideram a delegação dos EUA em meio ao esforço do Presidente Donald Trump para mediar um fim rápido para a guerra que começou no início de 2022 com a invasão da Ucrânia pela Rússia.



Rubio disse na segunda-feira que os Estados Unidos esperam ter em breve uma decisão definitiva em relação à ajuda à Ucrânia e, por isso, Washington está em fase de auscultações e quer entender que concessões a Ucrânia está disposta a fazer.



O Presidente americano, Donald Trump, manifestou interesse em condicionar a continuação da ajuda militar ao acesso às matérias-primas da Ucrânia.



Mais de quatro dúzias de minerais, incluindo vários tipos de terras raras, níquel e lítio, são considerados essenciais para a economia e a defesa nacional dos EUA.

A Ucrânia tem grandes depósitos de urânio, lítio e titânio.



Entretanto, o secretário de Estado advertiu que um acordo sobre os recursos minerais da Ucrânia não é o foco principal das conversações de hoje.



Ele também elogiou os governos da Grã-Bretanha e a França por desempenharem um papel construtivo nas conversações com a Ucrânia.



Marco Rubio assegurou à Voz da América que não houve discussões sobre o papel da China na manutenção da paz durante o pós-guerra e na reconstrução da Ucrânia.



Esta é a segunda visita de Rubio à Arábia Saudita desde que assumiu o cargo em janeiro.

Ele e outros altos funcionários dos Estados Unidos mantiveram conversações com funcionários russos em Riade a 18 de fevereiro.

Na quarta-feira, o secretário de Estado estará no Canadá para participar nas reuniões com os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7, as sete maiores economias democráticas do mundo.

C/ Nike Ching