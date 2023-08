Debate republicano traz novato político à ribalta

Oito republicanos que querem ser Presidente dos Estados Unidos partilharam o palco na noite de quarta-feira no Wisconsin para o primeiro debate do seu partido antes das eleições do próximo ano.



O debate televisivo de duas horas, o primeiro realizado pelos republicanos neste ciclo eleitoral, contou com trocas de impressões animadas sobre aquilo a que um dos moderadores chamou "o elefante que não está na sala" - o líder ausente do partido, o antigo Presidente Donald Trump, que decidiu que está tão à frente nas sondagens que não precisava de estar no palco.

Alguns dos candidatos, como o ex-vice-presidente de Trump, Mike Pence, e o ex-governador de Nova Jérsia, Chris Christie, consideraram Trump desqualificado para servir novamente devido ao que disseram ser o seu desrespeito pela Constituição, bem como as 91 acusações de crime que enfrenta atualmente.

Trump deve entregar-se para prisão e registo em Atlanta, Geórgia, nesta quinta-feira, em conexão com a quarta acusação, que o acusa de extorsão e interferência na tentativa de reverter sua perda de reeleição em 2020 no estado do sul.



"O povo americano precisa saber que o Presidente me pediu para colocá-lo acima da Constituição", exigindo que ele se recusasse a supervisionar a certificação do Congresso de que o democrata Joe Biden havia derrotado Trump nas eleições de 2020, disse Pence ao público no Fiserv Forum.

A ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, declarou: "Trump é o político mais antipático da América. Não podemos ganhar uma eleição geral dessa forma".



No entanto, o novato político Vivek Ramaswamy, que está a subir nas sondagens, apoiou Trump, dizendo que acreditava que ele era "o melhor Presidente do século XXI".

Outros candidatos presidenciais republicanos, embora reconhecendo o papel de Pence em 6 de janeiro de 2021, ao rejeitar a exigência de Trump de impedir a certificação pelo Congresso da vitória de Biden, descreveu a acusação de Trump como o armamento político do Departamento de Justiça supervisionado por Biden.



O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou: "Esta eleição não é sobre 6 de janeiro. Temos de nos concentrar no futuro, olhar em frente".

Apenas dois dos oito candidatos presentes no palco do debate, Christie e o ex-governador do Arkansas Asa Hutchinson, disseram que não apoiariam Trump se ele fosse condenado e ainda assim ganhasse a nomeação presidencial republicana.

Trump lidera com cerca de 40 pontos percentuais sobre o seu adversário presidencial republicano mais próximo, DeSantis, com todos os outros adversários republicanos a obterem menos de 10% cada um nas sondagens nacionais.



Na quarta-feira à noite, Ramaswamy destacou-se ao questionar o apoio americano à Ucrânia, dizendo que a China é uma ameaça maior para os Estados Unidos do que a Rússia. Vários outros candidatos, incluindo Haley, também ex-embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, expressaram forte apoio à Ucrânia na defesa contra as forças russas.



Outros candidatos presentes no palco do debate foram o senador da Carolina do Sul Tim Scott e o governador do Dakota do Norte Doug Burgum.

Todos os candidatos disseram ser a favor de restrições ao direito ao aborto nos EUA, mas divergiram quanto aos pormenores, como o número de semanas de gestação a partir do qual o aborto deve ser proibido. A decisão do Tribunal Supremo do ano passado derrubou um direito de quase 50 anos ao procedimento nos EUA, deixando para os 50 estados a decisão de permitir abortos ou restringi-los severamente.



Ramaswamy, o mais jovem dos candidatos, com 38 anos, afirmou a certa altura: "Vai ser preciso um forasteiro" para criar "uma visão do que significa ser americano".



Pence retorquiu: "Agora não é altura para formação no local de trabalho".



Após o debate, Pence disse aos jornalistas que ninguém deveria ter ficado surpreendido com o seu vigor no palco do debate.



"Fui o principal defensor dos valores conservadores na administração Trump-Pence. Eu sei como lutar e fiquei feliz em trazer essa luta esta noite", disse o ex-vice-presidente.



O principal adversário de Pence no debate, Ramaswamy, disse que gostou dos ataques verbais que lhe foram dirigidos.



"Mike Pence vem para cima de mim com o diferencial da experiência, acho que é uma coisa óptima porque não acho que as pessoas neste país estejam interessadas em voltar a pessoas que recitam slogans que memorizaram em 1980", disse Ramaswamy.



"Há muita gente que teve uma boa noite esta noite", segundo Sean Spicer, que foi o primeiro secretário de imprensa de Donald Trump na Casa Branca. "Mas será que essa boa noite faz mexer a agulha? É o que vamos descobrir muito em breve".



Spicer, falando à VOA na 'sala de spin' pós-debate, disse que DeSantis e Haley tiveram uma boa noite, enquanto Ramaswamy "acertou uma série de bons golpes", mas ainda não se sabe "se foi uma boa estratégia ou se ele foi muito agressivo?"



Spicer, que agora apresenta o seu próprio programa político na televisão digital, acrescentou que nenhum dos outros candidatos "teve uma noite má".



"Os restantes estiveram bem. Só não sei se algum deles deu um murro que vá mudar as coisas", disse.



Os republicanos realizam o seu segundo debate no próximo mês na Califórnia, mas apenas um dos candidatos voltará ao mesmo palco no Wisconsin, em julho, para aceitar a nomeação do partido.