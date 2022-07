"Dívida ocultas": Leitura da sentença adiada para 30 de Novembro

O Tribunal Judicial da Cidade de Maputo adiou para o dia 30 de Novembro a leitura da sentença do processo que julga os 19 acusados de envolvimento no chamado caso das "dívidas ocultas" que privou o Estado moçambicano de de mais de 2,2 mil milhões de dólares.



Em despacho datado de 13 de Julho divulgado hoje, 18, o juiz Efigénio Baptista justifica a decisão, pela complexidade do caso.



“Dada a complexidade da causa, o volume do processo com mais de 30 mil páginas e a sobrecarga do trabalho com os arrestos, embargos e agravos, vai adiada a data da leitura da sentença para o dia 30 de Novembro de 2022” indica o despacho.

Refira-se a leitura da sentença estava inicialmente marcado para 1 de Agosto, uma semana antes do arranque do congresso da Frelimo, havendo vozes que desde o início previam que, por causa da reunião magna do partido no poder, seria adiada a decisão do tribunal.