Cubanos pedem apoio ao presidente de Cabo Verde

Um grupo de cidadãos cubanos residentes em Cabo Verde preocupados com a difícil situação por que passa Cuba, foi esta segunda-feira, 19, ao Palácio do Plateau, pedir apoio do presidente Jorge Carlos Fonseca.

Após encontro com Jorge Carlos Fonseca, a porta-voz do grupo, Jandira Monteiro, descreveu que a situação reinante em Cuba é terrível, já que falta quase tudo para o desespero das populações e incapacidade do Governo em dar respostas.

"Não há alimentação, produtos básicos da primeira necessidade, medicamentos e ambulâncias para socorrer os doentes, falta condições nos hospitais e a crise pandemia agrava ainda mais a situação do povo cubano", disse a advogada de profissão.

Sem tecer muitos comentários, o embaixador Fernando Wanhon disse que qualquer intervenção sempre é feita na relação entre os Estados, já que os assuntos internos cabem aos respectivos países.

"Uma das questões principais é que os Estados respeitam a soberania dos outros, e as questões internas - é um princípio do direito internacional - devem ser resolvidas sem interferências externas", disse o antigo embaixador cabo-verdiano na ONU.

O urologista Sidónio Monteiro, formado em Cuba, entende que neste momento difícil os cabo-verdianos devem dar uma mão amiga ao país que muito ajudou o arquipélago em termos de formação de quadros e apoios na área da saúde com envio de técnicos especializados.