Cuando Cubango: Oposição diz ter sido excluída de contactar João Lourenço

Os partidos da oposição angolana no Cuando Cubango protestaram por não terem sido convidados a encontrar-se com o presidente João Lourenço que está de visita a essa província.

João Lourenço está no Cuando Cubango, em visita de trabalho e os partidos dizem que tinham preparado várias questões para colocar ao presidente.

A UNITA maior partido na oposição queria que o presidente fosse à algumas localidades para ver que um dos principais problemas que impedem o desenvolvimento da província é a falta de estradas, disse o secretário provincial desse partido no Cuando Cubango Gaio Kakoma.

Kakoma afirmou que a ligação entre o município sede a um município dentro da mesma província o cidadão pode levar de dois a três dias.

"O PIIM (Plano Integrado de Intervenção nos Municípios) aqui não chegou, o Cuando Cubango continua a ser as terras do fim do mundo", afirmou

O representante da UNITA nessa província afirmou ainda que "as populações aqui da minha província passam mal e o problema fundamental ainda é a fome”.

“Recebo todos os dias chamadas de sobas a solicitar comida e numa província com grande potencial agrícola, tem terras férteis, se o governo apostasse nas

vias de comunicação, as estradas penso que isso não acontecia", acrescentou.



Domingos Matias é o secretário da província pela CASA-CE acusou o presidente de “só se lembrar do Cuando Cubango quando é para fazer campanha”.

"O presidente desde que foi eleito nunca quis saber do Cuando Cubango, só veio aqui no lançamento de sua campanha partidária e hoje volta novamente por causa da campanha para as eleições”, disse o representante da CASA CE para quem o presidente “só vem aqui para buscar votos, e o seu primeiro secretário do MPLA que ele meteu aqui pratica muita intolerância, pensa que o território angolano é só para o MPLA".



O representante da CASA-CE no Cuando Cubango reiterou o problema da fome na província afirmando que há “fome a sério” em várias áreas” mencionado as zonas de Mavinga, Calai e Dirico entre as mais afectadas.

O PRS também diz ter sido excluído da visita do presidente da república, e o seu representante Samuel Messene apontou a intolerância e a falta de estradas

como principais dificuldades da província, “ mas a fome é a rainha”.

"O PIIM aqui no Cuando Cubango nunca se fez sentir, apenas promessas e mais promessas e o povo já está farto de promessa, as pessoas querem ver os seus direitos na prática", disse.

Para o secretário provincial do Bloco Democrático no Cuando Cubango João Nguenji a vinda do presidente da república é uma boa oportunidade para atestar se a fome “é uma questão relativa ou não”.

"Por causa da falta chuva há imensa fome aqui, principalmente nas localidades de Mavinga, Calai, Dirico, Luhengi etc que são zonas muito afectadas pela fome e eu vejo isso, ninguém me conta", acrescentou.