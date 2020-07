Cristina Duarte será a conselheira para África do SG da ONU

A antiga ministra das Finanças de Cabo Verde, Cristiana Duarte, será a nova conselheira do secretário-geral para a África, revelou nesta sexta-feira, 2, o porta-voz de António Guterres.

Duarte substitui no cargo a namibiana Bience Gawanas, a quem Guterres agradeceu pelo trabalho realizado.

Ao anunciar a nomeação de Cristina Duarte, a ONU destaca que a anterior ministra, entre 2096 e 2016, tem uma carreira de 34 anos em políticas públicas e gestão de projetos para o desenvolvimento.

Antes de integrar o Governo cabo-verdiano, Duarte dirigiu um projeto do Banco Mundial para o setor privado e trabalhou no Quénia como gerente de relações institucionais e financeiras do Citibank, chegando a vice-presidente da instituição naquele país.

Mais recentemente, integrou a Comissão de Reforma da União Africana, dirigida pelo presidente do Ruanda, Paul Kagame.