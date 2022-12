Cristiano Ronaldo faz grande transferência para o futebol saudita  

LONDRES (AP) - Cristiano Ronaldo concluiu uma transferência lucrativa para o Al Nassr, clube da Arábia Saudita, nesta sexta-feira, acordo que é um momento marcante para o futebol do Médio Oriente, mas fará com que uma das maiores estrelas da Europa desapareça da elite desportiva.

Al Nassr postou uma foto nas redes sociais do cinco vezes Bola de Ouro segurando a camisola da equipa, após Ronaldo assinar um contrato até Junho de 2025, com o clube saudando a mudança como "história em formação".

“Esta é uma contratação que não apenas inspirará o nosso clube a alcançar um sucesso ainda maior, mas também inspirará a nossa liga, nossa nação e as gerações futuras, meninos e meninas, a serem a melhor versão de si mesmos”, escreveu o clube. Também dá a Ronaldo, de 37 anos, um enorme pagamento no que pode ser o último contrato da sua carreira.

A imprensa reporta que estrela portuguesa pode ganhar até 200 milhões de dólares por ano com o acordo, o que o tornaria o jogador de futebol mais bem pago da história. Ronaldo disse em comunicado que estava "ansioso para experimentar uma nova liga de futebol num país diferente".

“Tenho a sorte de ter vencido tudo o que pretendia vencer no futebol europeu e sinto que agora é o momento certo para partilhar a minha experiência na Ásia”, acrescentou o atacante.

Embora a assinatura seja um grande impulso para o futebol do Médio Oriente, também alimentará o debate sobre a Arábia Saudita usar a chamada “lavagem desportiva” para melhorar a imagem do país internacionalmente.

O fundo soberano da Arábia Saudita é dono do Newcastle, equipa da Premier League, e o país considera uma candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2030.

Ronaldo era um agente livre depois da rescisão do seu contrato pelo Manchester United após uma entrevista explosiva na TV na qual ele criticou o técnico Erik ten Hag e os donos do clube depois de ter sido repetidamente afastado e até temporariamente suspenso pelo clube.

Ele também vem de uma Copa do Mundo decepcionante e deixou o campo em lágrimas depois de Portugal perder ser eliminado.

Ronaldo teve uma carreira histórica que o viu vencer a Liga dos Campeões com o United e o Real Madrid, além de títulos da liga e dos campeonatos da Inglaterra, Espanha e Itália. Ele agora aparentemente verá os últimos anos de sua carreira longe dos holofotes de futebol europeu de ponta.

Embora a Arábia Saudita tenha conquistado a sua maior vitória internacional no futebol na Copa do Mundo, no Qatar, no mês passado, ao derrotar a Argentina, no seu primeiro jogo da fase de grupos, a liga doméstica tem poucas outras estrelas e não é assistida por um grande público internacional