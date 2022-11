Crise do Myanmar e ameaça da Coreia do Norte na agenda de Biden

O Presidente dos EUA Joe Biden encontra-se em Phnom Penh, no Camboja, este fim-de-semana, para reuniões com os líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), uma vez que a região enfrenta uma crise violenta no Myanmar, ameaças contínuas da Coreia do Norte e a intensificação da rivalidade entre Pequim e Washington.



Nas declarações de abertura da cimeira EUA-ASEAN no sábado, Biden reafirmou o compromisso dos EUA com a "centralidade da ASEAN" - o princípio de que os compromissos e processos regionais são impulsionados pelo bloco de 10 países em vez de uma grande rivalidade de poder.



"A ASEAN é o coração da estratégia Indo-Pacífico da minha administração", disse Biden. "E continuamos a fortalecer o nosso compromisso de trabalhar com uma ASEAN unificada e fortalecida".



O Mar do Sul da China - onde vários estados membros da ASEAN têm reivindicações concorrentes entre si e com Pequim - e a crise política no Myanmar serão pontos de discussão, disse Biden.



"Discutirei também a guerra brutal da Rússia contra a Ucrânia e os nossos esforços para enfrentar as guerras com impacto global, incluindo no Sudeste Asiático", disse Biden.

Biden - Hun Sen

Biden parece ter falhado ao agradecer "o primeiro-ministro da Colômbia" pela sua liderança na ASEAN, referindo-se ao líder autoritário do Camboja Hun Sen. No início da cimeira, o Presidente realizou uma reunião bilateral com o líder mais antigo da região, que está no poder desde 1985.



Os activistas exortaram Biden a responsabilizar Hun Sen pelo declínio democrático do país.

Biden pressionou Hun Sen a reabrir o espaço cívico e político antes das eleições de 2023 e apelou à libertação dos activistas detidos sob acusações de motivação política, incluindo o cidadão norte-americano, de dupla nacionalidade, Seng Theary, de acordo com um sumário da reunião bilateral fornecida pela Casa Branca.



No entanto, com Phnom Penh firmemente junto a Pequim, pode não haver muito que Biden possa fazer.



"Sempre que houver pressão por parte do país ocidental, especialmente dos EUA, a China estará à retaguarda do governo cambojano a prestar apoio", disse Bunna Vannm, presidente do grupo de reflexão The Thinker Cambodia. "Quando os EUA aplicarem uma sanção ao governo cambojano, a China prestará o apoio económico ao governo cambojano".



Durante a sua reunião com Hun Sen no início desta semana, o primeiro-ministro chinês Li Keqiang prometeu 27 milhões de dólares em ajuda ao desenvolvimento para o Camboja.

Os EUA estão também preocupados com o facto de o Camboja permitir secretamente que os navios de guerra chineses atraquem na sua Base Naval Ream, no Golfo da Tailândia.



"O Presidente levantou preocupações relativamente à situação na Base Naval Ream e sublinhou a importância da total transparência sobre as actividades dos militares da RPC na Base Naval Ream", disse a Casa Branca na sua declaração.



No início deste ano, Pequim forneceu fundos para a renovação da base, aumentando os receios entre alguns membros da ASEAN preocupados com as ambições expansionistas chinesas no Mar do Sul da China.



Biden encerrou o seu primeiro dia no Camboja num jantar de gala com os líderes da cimeira. Continuará as suas reuniões na Cimeira da Ásia Oriental no domingo antes de se dirigir a Bali, Indonésia, para a reunião do G-20, das 20 maiores economias do mundo.



A Cimeira da Ásia Oriental é um agrupamento da ASEAN e dos seus parceiros de diálogo Austrália, China, Índia, Japão, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Rússia, e Estados Unidos.