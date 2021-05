Criminosos atacam aldeias para roubar gado em zonas rurais do Uíge

Bandos armados no Uíge têm estado a atacar em zonas rurais roubando gado caprino e ovino perante a incapacidade dos locais se defenderem.

Os actos reflectem um aumento da criminalidade na província associado ao desemprego e pobreza na região.

Os residentes da regedoria do Kizwezwe com sede no Mbanza Bungo, no município do Bungo, a 60 quilómetros da capital da província do Uíge, denunciaram roubo constante do seu gado caprino e ovino por pessoas desconhecidas que saem da cidade do Uíge para o município do Bungo usando armas de fogo e meios de transportes que lhes facilita chegarem na aldeia e transportar os animais, disse o regedor do Kizwezwe Alfredo Mukita.

“Na Semana passada numa segunda-feira, passou aqui um grupo às duas horas da manhã, roubaram cabras e carneiros e ainda apareceu mais outro grupo também vieram roubar”,disse.

“Nós não podemos fazer nada porque os homens estão vir armados e o povo tem medo”,acrescentou Alfredo Mukita que disse ainda que “ninguém deve morrer por causa de um cabrito”.

“Os gatunos estão a vir da cidade com os carros e motas a invadir os bairros, por isso estamos a pedir a presença de um posto móvel da polícia nas aldeias”, disse ainda o regedor.

O sociólogo Gilberto Bernardo, alertou para a necessidade de medidas governamentais caso contrário, disse, este tipo de roubos vai-se propagar para outros municípios.

Bernardo acredita que uma das soluções do caso, passa pela de formação profissional para a juventude sem custos adicionais nesta época da crise económica e financeira que assola o país.