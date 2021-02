Crianças devem ser ensinadas a não esconder possíveis abusos sexuais, diz sociólogo angolano

Cerca de 28% dos crimes de violação sexual na Huíla em 2020 foram cometidos contra crianças levando um sociólogo a alertar sobre a necessidade de um diálogo familiar para que as crianças não escondam os abusos de que possam ser vítimas.



Isto é de particular importância porque as estatísticas indicam também que grande número destes crimes são cometidos em casa.

O sociólogo Laurindo Bringo olha com preocupação para os números de crimes de violação sexual cometidos no período dentro das residências para alertar sobre a necessidade de mais trabalho das instituições sociais afins e diálogo no meio familiar.

Para ele, esses comportamentos desviantes devem ser analisados para corrigir a situação.

“ Muitas crianças são submetidas a estas violências e depois não se pronunciam porque não lhes foi ensinado aquilo que é o convívio normal para elas e infelizmente acabam por guardar essas violências”, disse.

Segundo um relatório da Polícia Nacional divulgado recentemente a província da Huíla registou 113 crimes de violação sexual em 2020,segundo um relatório do comando local da Polícia Nacional divulgado recentemente.

Destes números trinta e duas das vítimas foram menores entre 1 e os 17 anos de idade e 81 adultas entre os 33 e 60 anos com 83 cidadãos detidos como presumíveis autores.

O relatório policial destaca o facto dos 61 crimes de violação sexual terem ocorrido no interior de residências, de acordo com o chefe do departamento de comunicação institucional e imprensa do comando provincial da Huíla, inspetor, José Chimuco.

“ Os locais de ocorrência destacam-se as residências com 61 crimes menos cinco comparando com igual período anterior. Importa referir que nenhum dos casos, tanto envolvendo menores como adultos, nenhum resultou em morte”, disse

Apesar dos mais de 100 casos de violação sexual registados em 2020,a polícia destaca ainda assim, uma redução em relação ao período anterior.