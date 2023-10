Crescimento do PIB dos EUA dispara no terceiro trimestre

A economia dos Estados Unidos cresceu ao ritmo mais rápido em quase dois anos no terceiro trimestre, com salários mais elevados devido a um mercado de trabalho apertado a impulsionar os gastos dos consumidores, contrariando os avisos de uma recessão que perduram desde 2022.

O Produto Interno Bruto (PIB) aumentou a uma taxa anual de 4,9% no último trimestre, o mais rápido desde o quarto trimestre de 2021, informou o Escritório de Análise Económica do Departamento de Comércio.

Economistas consultados pela Reuters previram que o PIB cresceria a uma taxa de 4,3%.

As estimativas variaram entre uma taxa tão baixa como 2,5% e um ritmo 6%.

A economia cresceu a um ritmo de 2,1% no trimestre Abril-Junho e está a expandir-se a um ritmo bem acima do que as autoridades do banco central consideram como a taxa de crescimento não inflacionista de cerca de 1,8%.

Embora o ritmo de crescimento robusto registado no último trimestre seja pouco sustentável, é uma prova da resiliência da economia, apesar dos aumentos agressivos das taxas de juro por parte da Reserva Federal.

O crescimento poderá desacelerar no quarto trimestre devido às greves dos trabalhadores de três fábricas de automóveis e à retomada dos pagamentos de empréstimos de milhões de estudantes.

A maioria dos economistas reviu as suas previsões e acredita agora que a Fed, o banco central, pode arquitetar uma "aterragem suave" para a economia, apontando para o fortalecimento da produtividade dos trabalhadores e para a moderação no crescimento dos custos unitários do trabalho no segundo trimestre, que esperam que se concretize no próximo trimestre.

Os gastos dos consumidores, que representam mais de dois terços da atividade económica dos EUA, foram o principal impulsionador.

Um mercado de trabalho forte está a proporcionar um apoio subjacente às despesas.

Embora o crescimento salarial tenha abrandado, está a aumentar um pouco mais rapidamente do que a inflação, reforçando o poder de compra das famílias.

Entretanto, os dados do PIB provavelmente não terão impacto na política monetária de curto prazo em meio a um aumento nos rendimentos do Tesouro dos EUA e à liquidação no mercado de ações, que apertaram as condições financeiras.