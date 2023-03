Credit Suisse violou acordo de evasão fiscal dos EUA, conclui comité do Senado

LONDRES, 29 Mar (Reuters) - O Credit Suisse CSGN.S violou um acordo judicial de 2014 com as autoridades americanas ao continuar a ajudar ultrarricos a sonegar impostos e ocultar mais de 700 milhões de dólares do governo, apurou o Comité de Finanças do Senado dos Estados Unidos nesta quarta-feira.

Depois de concluir uma investigação de dois anos sobre o Credit Suisse - que este mês concordou com uma aquisição de resgate pelo rival UBS UBSG.S - o comitê disse ter descoberto "grandes violações" do acordo de 2014 entre o credor suíço e o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) por permitir a evasão fiscal.

O novo proprietário UBS ou o governo suíço devem assumir a responsabilidade por quaisquer multas futuras, disse o comité, pedindo ao DoJ e à Fazenda que investiguem se o Credit Suisse deve enfrentar mais penalidades.

As violações encontradas pelo comité incluíram a não divulgação de quase 100 milhões de dólares em contas offshore secretas pertencentes a uma única família de cidadãos norte-americanos e latino-americanos, o que representava uma "conspiração contínua e potencialmente criminosa".

Numa declaração por e-mail, o Credit Suisse disse que não tolera sonegação de impostos e está a cooperar com as autoridades dos EUA.

"A nova equipa de liderança do Credit Suisse cooperou com a investigação do Comité e apoiou o trabalho do senador Wyden, inclusive em relação às soluções políticas sugeridas para ajudar a fortalecer a capacidade do sector financeiro de detectar pessoas não reveladas dos EUA", disse o banco, referindo-se ao presidente do Comité, Ron Wyden.

Em comunicado, Wyden disse: "No centro desta investigação estão gananciosos banqueiros suíços e reguladores do governo, e o resultado parece ser uma conspiração massiva e contínua para ajudar cidadãos ultra-ricos dos EUA a sonegar impostos e roubar a seus compatriotas americanos."

Representantes do Departamento de Justiça dos EUA não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Em 2014, o Credit Suisse se tornou o maior banco em 20 anos a se declarar culpado de uma acusação criminal nos Estados Unidos, concordando em pagar uma multa de 2,5 biliões de dólares por ajudar americanos a sonegar impostos numa conspiração que durou décadas.

Foi parte de uma série de escândalos que abalaram o segundo maior credor da Suíça e contribuíram para que fosse forçado a cair nos braços do UBS.

No ano passado, o Credit Suisse se declarou culpado de fraudar investidores num empréstimo de 850 milhões de dólares a Moçambique e, em Junho, o banco foi condenado pelo Tribunal Criminal Federal da Suíça por não ter impedido a lavagem de dinheiro por uma gangue búlgara de tráfico de cocaína.

As autoridades suíças planearam o resgate do Credit Suisse no início deste mês, enquanto lutavam para impedir o colapso do credor.