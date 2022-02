CR7 liberta-se de Trump a um custo de mais de 10 milhões de dólares

Cristiano Ronaldo libertou-se finalmente do peso de Donald Trump nos seus investimentos mas com um um prejuízo de mais de 10 milhões de dólares

O portal Realtor.com diz que após meses e meses de espera Ronaldo conseguiu finalmente vender o seu apartametno de luxo no edifício por 7 milhões 180.000 dólares, um prejuízo de 11 milhões 320.000 doláres em relação ao preço que tinha coprado em 2015.

Como a Voz da América noticiou nos “Bastidores do Desporto” em Junho do ano passado, Ronaldo comprou o apartamento de 233 metros quadrados com três quartos, três casas de banho em mármore, vista para o Central Park em 2015 por 18,5 milhões de dólares quando o mercado de propriedades de luxo em Nova Yorque estava em subida astronómic, antes de Trump ser presidente e quando o seu nome dava prestígio aos edíficios por ele construídos.

Em 2019 Ronaldo colocou o apartamento no mercado por nove mihões de dólares, menos de metade daquilo que lhe havia custado quatro anos antes, mas ninguém pegou nessa bola passada por Ronaldo.

O ano passado a imprensa de Nov a Yorque disse que Ronaldo estava a tentar vender o apartamento por 7 milhões 750 mil dólares mas parece ter sido obrigado a baixar de novo o preço.

Especialistas em questões do mercado imobiliário dizem que Ronaldo cometeu o erro de comprar o apartamento quando os preços se encontravam em alta e depois sofreu dois golos no negócio: A presidência de Trump que o tornaram uma figura controversa levando muitos a não quererem qualquer ligação com esse nome e depois a pandemia da covid 19 que teve um enorme impacto negativo nos preços imobiliário.

Em 2017 foi lançada uma petição pedindo a Ronaldo para vender o apartamento, num sinal claro da controvérsia que o nome Trump passou a significar.

O Washington Post disse que Ronaldo tinha “o dever the tomar uma posição” contra Trump recusando-se a gter negócios com ele

A segurança no edficio ( já que como antigo presidente Trump tem direito ainda a protecção policial) tormou a venda ainda mais dificil, disse o portal.

Desconhece-se a quem o apartamento foi vendido e a data precisa da venda embora se saiba que ocorreu em finais do ano passado.

Para Cristiano Ronaldo perder 11 milhões de dólares não é grande coisa tendo em conta que segundo notícias só o ano passado ele ganhou mais de dez vezes essa quantia.

E no mundo dos negócios tal como no futebol e como CR7 bem sabe... não se pode ganhar todas