O Secretário executivo da CPLP, Zacarias da Costa, está em contacto, com todos os estados membros da organização para analisar a situação na Guiné-Bissau.



Em entrevista a Voz de América a partir do Brasil, onde se encontra neste momento, Zacarias da Costa disse que a CPLP está a ponderar o envio de uma missão à Guiné-Bissau.

“Como é princípio nós não interferimos nos assuntos internos de cada estado membro”, disse o Secretário Executivo da CPLP face à nova crise política que se instalou na Guiné-Bissau com a dissolução do parlamento pelo Presidente de República, quando passaram apenas quatro meses desde a nova legislatura.



“O que apelamos é que encontrem as melhores soluções para o país e para o povo”, sublinhou Zacarias da Costa admitindo a hipótese de envio de uma missão à Guiné-Bissau para auscultação das autoridades daquele país.



A nova crise política na Guiné-Bissau foi despoletada na semana passada com a detenção pelo Ministério Público de dois membros do governo por alegada prática de actos de corrupção.

Na sequência destas detenções registaram-se desentendimentos entre as forças de segurança com tiroteios na último fim-de-semana na capital do país.



O Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló alegou tentativa de golpe de estado e dissolveu o parlamento.

Entretanto, Geraldo Martins, primeiro-ministro da Guiné-Bissau, vai assumir a pasta das Finanças, por ordem do Presidente Embaló, que tinha prometido uma comissão de inquérito na segunda-feira, 4 de dezembro, mas que até ao momento não ficou claro se foi criada ou não.