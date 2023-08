CPLP em cimeira de chefes de estado a partir de domingo

Educação, empreendedorismo Jovem e novas tecnologias, serão as apostas da presidência São-tomense da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, durante os próximos dois anos.

O arquipélago acolhe neste domingo, 27, todos os chefes de estados da comunidade lusófona, com exceção de Timor Leste, na XIV Cimeira da organização que integra nove países.

Os desafios da mobilidade, da cooperação económica e empresarial e o tema da presidência de São Tomé e Príncipe, Juventude e Sustentabilidade, estarão sobre a mesa.

Com a escolha deste tema as autoridades São-tomenses pretendem demostrar a aposta na juventude e a necessidade de se encontrar solução para os diversos problemas que afetam a classe.

“Os Jovens necessitam de financiamento, caso contraio não conseguem se estabilizar. A formação também é muito importante. Nós temos algumas ideias que vamos partilhar durante a nossa presidência para que os jovens tenham acesso a coisas concretas, sem muita burocracia dos estados membros”, disse o Primeiro-ministro de são Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, que pertende que a CPLP adote o slogan “educar, inovar e preservar”, visando os jovens e o seu futuro na comunidade.

“Uma das nossas prioridades é a economia numérica e a sociedade numérica que é algo que é bastante familiar aos jovens. Tecnologias que podem nos permitir dar saltos, por exemplo quando falamos de manuais escolares, eles devem ser digitais, permitindo maior acesso a todos estudantes e professores”, defendeu o governante que disse não ter dúvidas que o futuro está ligado à sustentabilidade, outro tema da cimeira da CPLP deste domingo em São Tomé.

“Estamos perante um planeta com vários desafios desde as alterações climáticas, a floresta, a sustentabilidade alimentar, as construções, o urbanismo etc. cuja a proteção dependerá muito dos jovens”, disse o chefe do governo São-tomense.

Por seu lado, o actual Secretário Executivo da CPLP, Zacarias da Costa, que deverá manter-se no cargo durante a presidência de São Tomé e Príncipe compromete-se com as preocupações sobre juventude e a sustentabilidade, sem se afastar dos outros desafios da organização.

Mobilidade dos cidadãos no espaço da CPLP permanece “um desafio”

“Nos últimos dois anos conseguimos aprovar uma ambiciosa agenda estratégica de cooperação económica e empresarial e tenho a certeza que esse tema continuará em cima da mesa nos próximos anos”, afirmou, Zacarias da Costa, sublinhando que a mobilidade dos cidadãos no espaço dos estados membros é outro desafio que tem que dar o próximo passo depois do acordo assinado no início de 2023.

“Portugal, Cabo Verde e Moçambique já avançaram na alteração das suas leis de estrangeiro, mas temos que continuar a trabalhar noutros aspectos como a segurança documental e outros por forma a podermos implementar com eficácia todos os aspectos desse acordo ”, disse o Secretário Executivo da CPLP.

Os Chefes de Estado da Comunidade dos Países Lusófonos vão decidir na cimeira de São Tomé no próximo domingo se a Guiné Equatorial, o estado membro que tem o espanhol como língua oficial será o anfitrião da cimeira de 2025 face a provável indisponibilidade da Guiné Bissau.

Autoridades impedem manifestação

Nesta quinta-feira, 24, a polícia São-tomense impediu uma manifestação dos familiares do único sobrevivente do grupo dos cinco homens que assaltou o quartel das Forças Armadas em 25 de novembro de 2022, numa alagada tentativa de golpe de estado.

Eram mais de uma dezena de manifestantes que pretendiam exigir o julgamento do processo que matem Lucas Lima em prisão preventiva há 9 meses.

Também ontem, na sequencia da decisão do governo que proibiu a realização de manifestações durante a preparação e realização da cimeira da CPLP no país, um grupo de partidos da oposição, com e sem assento parlamentar, apresentou uma queixa crime contra o governo e o seu líder, Patrice Trovoada, por violação da constituição e das leis. ..