COVID-19: Teste PCR indica que Nyusi é negativo 

O Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, não está contaminado com a novo coronavirus, segundo indica um comunicado emitido pelo seu gabinete.

“O Chefe do Estado e Esposa realizaram testes PCR de confirmação do resultado inicial em dois laboratórios, sendo um no Laboratório de Saúde Pública e outro no Instituto Nacional de Saúde cujos resultados foram negativos à COVID-19,” diz o comunicado.

A 3 de Janeiro a Presidência da República comunicou que Nyusi e esposa tiveram resultado positivo após terem realizado testes rápidos, em “virtude de aproximação a pessoas que tiveram resultado positivo à COVID-19”, tendo entrado de imediato em isolamento, enquanto aguardavam pelo resultado do teste mais fiável.

Recorde-se que que, na última semana de 2021, Nyusi manteve encontros na província de Cabo Delgado com o seu homólogo do Botswana, Mokgweetsi Masisi, cujo gabinete emitiu um comunicado a 3 de Janeiro a indicar que havia testado positivo à COVID-19.

Apesar do resultado negativo revelado esta quarta-feira, 5 de Janeiro, o gabinete de Nyusi diz que ele “continua a observar as medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19 emanadas pelo Decreto do Conselho de Ministros, até a estabilização da esposa, que continua assintomática, com vista a proteger a saúde de todos.”