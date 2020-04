COVID-19: São Tomé e Príncipe regista primeira morte e casos ascendem a 16

O diretor-geral do Hospital Aires de Menezes, Pascoal d'Apresentação, confirmou nesta quinta-feira, 30, a morte de uma pessoa infetada com o novo coronavírus, a primeira vítima mortal no país.

O cidadão, de 55 anos, chegou ao hospital na terça-feira, 28, em estado bastante grave.

"A história clínica revela que ele já vinha há algum tempo doente e recorreu muito tardiamente ao hospital", afirmou Pascoal d'Apresentação, na conferência diária sobre a situação da Covid-19 no país, juntamente com a diretora dos Cuidados de Saúde,

Feliciana Pontes disse que foram registados mais dois casos positivos, que se encontram em isolamento familiar.

Ela acrescentou que quatro pessoas estão recuperadas e entre os infetados, nove encontram-se internados no Hospital Ayres Menezes,

As autoridades revelram que existem 11 pacientes suspeitos e 67 em contatos de seguimento.

No total, o país tem 16 casos da Covid-19.

Enquanto os distritos de Água-Grande, Mezochi, Lembá e Cantagalo são os mais afetados na ilha maior, a ilha do Príncipe continua sem qualquer caso.