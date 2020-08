COVID-19: Residentes do Uíge em alerta com primeiro caso na província

As autoridades sanitárias na província angolana do Uíge anunciaram o primeiro caso da Covid-19, o que deixou os residentes em alerta máximo.

O paciente é um cidadão de 27 anos, que rompeu a cerca sanitária de Luanda e já se encontra internado no centro de tratamento da Covid-19 instalado no Hospital Geral do Uíge.

A delegada provincial de Saúde, Madalena Angelina Diogo, disse que o caso foi detetado por via de uma denúncia.

O primeiro caso da Covid-19 preocupa a população no município de Negaje, a 37 quilómetros da sede-capital.

Ouça a reportagem: