Covid-19 reduz crimes e acidentes na Huíla

A província da Huíla registou uma diminuição em 50 por cento no número de crimes cometidos durante o estado de emergência decertadopara combater o coronav’irus

Em Abril último mês marcado pelas medidas de confinamento social registaram-se 227 crimes, menos 193 em relação aos 417 crimes ocorridos em 2019, com realce para os crimes de homicídios que reduziram de 14 para 7, ofensas corporais de 117 para 44 e furtos de 114 contra 97 no período.

Os dados são extensivos aos números de acidentes de viação com menos 58, ou seja, 14 contra 72 que se traduziu igualmente em menos 15 mortes em relação ao período anterior em que se tinham registado 18 óbitos.

A restrição de pessoas e veículos, o aumento da presença policial e do serviço de patrulhamento no âmbito das medidas de prevenção contra a covid-19, são apontados numa nota de imprensa, como as razões para a redução de crimes.