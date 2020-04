COVID-19: Primeiro-ministro e três membros do Governo guineense infetados

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabian e três membros do seu Governo estão infetados com o novo coronavírus e foram colocados em quarentena num hotel da capital.

O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, António Deuna, na noite desta terça-feira, 28, na Televisão da Guiné-Bissau (TGB), que não deu mais detalhes.

Desconhece-se se os quatro casos incluem-se nos 20 novos infetados com a Covid-19, anunciados hoje pelo porta-voz do Centro de Operação de Emergência em Saúde (COES), Tumane Baldé, aumentando assim, para 73 o número de infetados, dos quais 18 foram considerados curados e 55 continuam em tratamento.

Caso não, o número de infetados ascende a 77.

Entretanto, também hoje, o coordenador do COES, Dionísio Cumba, assegurou que estão a ser rastreadas todas as pessoas que mantiveram contato com a única vítima mortal até agora registada e os infetados com a Covid-19, desconhecendo se essa informação aplica-se ao Chefe do Governo e aos três ministros.