COVID-19: Presidente Jair Bolsonaro deu positivo ao teste

O Presidente Jair Bolsonaro informou nesta terça-feira, 7, que tem Covid-19, depois de um teste realizado para detetar a doença.

Ontem, Bolsonaro já havia informado a apoiantes que estava com febre e dores no corpo e, por isso, decidiu fazer o exame, tendo adiantado ter realizado uma radiografia e que o pulmão "estava limpo".

Desde o início da pandemia no país, no fim de fevereiro, Bolsonaro tem desobedecido ostensivamente as orientações do seu próprio Ministério da Saúde sobre medidas de prevenção, apesar do Brasil ser o segundo país com mais casos e mortes, superado apenas pelos Estados Unidos.

Nos últimos quatro meses, Jair Bolsonaro provocou aglomerações ao visitar o comércio de rua em Brasília e cidades nos arredores do Distrito Federal.

Ele também participou de manifestações a favor do Governo e em diversas ocasiões não usou máscara, tirou fotos e tocou nas pessoas.

Hoje, a embaixada americana em Brasília informou que o embaixador Todd Chapman que esteve com Bolsonaro no sábado, 4, não apresenta sintomas da doença mas "fará os testes e seguirá os protocolos de rastreamento”.

Bolsonaro e Chapman participaram no sábado num almoço de comemoração da independência dos Estados Unidos, juntamente com ministros e o senador Eduardo Bolsonaro, filho do Presidente.