COVID-19: Presidente do Parlamento e ministro de Estado infectados em Cabo Verde

O presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Jorge Santos, e o ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros, mido Desporto e da Família e Inclusão Social, Fernando Elísio Freire, testaram positivo à Covid-19 e estão em quarentena.

Santos e Freire integram assim os mais de mil casos do novo coronavírus registados no país em apenas três dias, na semana seguinte às eleições legislativas do passado domingo, 18.

O assessor do presidente do Parlamento, Alveno Figueiredo e Silva, confirmou à agência de notícias Inforpress ontem que Jorge Santos encontra-se bem e em quarentena num hotel da ilha de São Vicente.

Neste domingo, 25, em comunicado, o Governo informou que Fernando Elísio Freire testou positivo, “encontra-se em confinamento domiciliário e não apresenta quaisquer sintomas”.

Entre sexta-feira e sábado foram registados mais 310 casos, totalizando 22.094 desde o início da pandemia.

No últimos três dias, foram notificados mais de mil casos, um aumento exponencial que decorre da campanha para as legislativas do passado domingo.

Há 19.109 casos recuperados e 201 óbitos.