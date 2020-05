COVID-19: OMS consegue aliança de oito mil milhões de dólares para vacina contra doença

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu nesta segunda-feira, 4, que o mundo se una para derrotar o novo coronavírus.

“Esse vírus estará conosco por um longo tempo e precisamos nos unir para desenvolver e compartilhar as ferramentas para derrotá-lo”, reiterou na entrevista virtual em Genebra.

Adhanom Ghebreyesus desafiou o mundo a "prevalecer através da unidade nacional e da solidariedade global”, e elogiou as promessas de 8 mil milhões de dólares dos líderes mundiais para a luta contra a pandemia da Covid-19.

O diretor-geral da OMS destacou o que chamou de "poderosa demonstração de solidariedade global" e um compromisso dos 40 países doadores para fornecer "ferramentas capazes de salvar vidas" ao mundo inteiro.

Adhanom Ghebreyesus reiterou que a medida do sucesso da iniciativa será a acessibilidade das vacinas, testes e tratamentos a todas as pessoas que dela necessitem, mais do que a rapidez com que se chegue a tê-las.

Testes para os mais pobres

O diretor do programa de emergências da OMS, Michael Ryan, acrecentou que regiões onde há pobreza devem ser priorizadas na testagem de casos de Covid-19.

"Temos que assegurar que a vigilância pública e a testagem estejam acessíveis a todos aqueles que precisam", afirmou Ryan, ao ser questionado sobre as desigualdades sociais na pandemia.

"E é muito importante que a testagem não seja vista como algo para os ricos e aqueles que podem pagar", reiterou aquele responsável, que explicou que os testes não servem apenas para que um paciente específico receba um diagnóstico, mas, também, para saber onde o coronavírus está.

"A testagem é para duas coisas: uma é dar a oportunidade às pessoas com sintomas de serem testadas e cuidadas, mas também para ativar uma série de mecanismos para entender a transmissão do vírus", sublinhou o diretor-executivo do programa de emergências da OMS.

A organização apresentará nesta semana uma atualização do seu plano estratégico de preparação e resposta, que deve fornecer uma atualização das suas necessidades de financiamento para apoiar os planos nacionais e internacionais de combate ao vírus.