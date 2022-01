Covid-19: Nyusi reabre praias e promete dose de reforço da vacina

O Presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou, nesta quarta-feira (19), a reabertura de todas as praias moçambicanas, no âmbito do relaxamento das medidas de prevenção da pandemia da Covid-19.

Na sua comunicação, Nyusi anunciou que as praias estarão abertas no período que vai das 5 às 16 horas, o que constituirá um alívio para o sector do turismo, mesmo continuando interdita a venda e consumo de bebidas alcoólicas.

O presidente anunciou que a quarentena obrigatória decorrente do contacto com casos confirmados da Covid-19 passa de catorze para sete dias.

Entre outras medidas, os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços passam a cumprir o seu horário de funcionamento regular, e os restaurantes, bares e cafés irão encerrar às 21 horas.

Vacinas

Estas medidas foram tomadas considerando a redução de número de casos e de mortes associadas à Covid-19, depois da quarta vaga que foi acelerada pela variante Ómicron.

Nyusi anunciou que vai iniciar imediatamente a administração da dose de reforço das vacinas contra a Covid-19 para indivíduos de 60 anos, mulheres grávidas, doentes renais, hipertensos, diabéticos, e outros com complicações que comprometem a imunidade.

Para breve, disse Nyusi, vai iniciar a vacinação das pessoas a partir dos 15 anos, tendo em conta que o país possui quantidade suficiente de vacinas e já terem sido imunizadas mais de dez milhões de pessoas desde que iniciou o processo, em Agosto de 2021