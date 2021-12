COVID-19: Número de casos em Cabo Verde é o mais alto desde Maio

No dia em que o Governo de Cabo Verde decretou estado de contingência até 20 de Janeiro, o Ministério da Saúde revelou mais 172 casos da Covid-19, o número mais alto desde Maio.

O boletim epidemiológico indicou que os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 1.366 amostras nas últimas 24 horas e que a taxa de positividade global para é de 12,6 por cento.

Na capital Praia, a taxa é de 17,4 por cento, com 71 do total dos novos casos.

No período da manhã, em mensagem à nação o primeiro-ministro anunciou a decisão do Governo de decretar estado de contingência até o dia 20, "para o bem da saúde de todos".

"É para o bem da protecção do emprego, do rendimento e da actividade económica que o Governo toma estas medidas, na convicção de que se não agirmos agora, será pior para todos", justificou Ulisses Correia e Silva.

Com esta decisão, as festas de fim-de-ano na via pública ficam proibidas e é obrigatório apresentar teste à Covid-19 no acesso a festas privada, inclusive para os vacinados.

Apesar do bom nível de vacinação de Cabo Verde, que aproxima-se dos 75 por cento da população-alvo completamente vacinada, Correia e Silva lamentou o aumento da taxa de incidência que, segundo ele, é em grande parte associado a festas e espectáculos que não observam regras sanitárias.

Desde o início da pandemia em Março de 2020, o país tem um total acumulado de 39.345 casos dos quais 351 terminaram em óbitos. ​