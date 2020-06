COVID-19: MPLA confirma doação dos seus deputados para combate à pandemia

Como a VOA noticiou em abril, os deputados dos dois principais partidos angolanos, MPLA e UNITA, anunciaram a doação de parte dos seus salários daquele mês a favor do combate à corrupção.

Os parlamentares do MPLA, no poder, prometeram doar 25 por cento do salário, enquanto os do maior partido na oposição, UNITA, disseram ter decidido doar metade dos seus vencimentos para o mesmo fim.

Desde então, não se registou qualquer confirmação da entrega da doação, mas agora o MPLA veio dizer que os valores foram entregues.

Entretanto, Albino Carlos, porta-voz do MPLA, confirmou à VOA nesta segunda-feira, 15, a contribuição dos deputados, mas que desconhece os valores.

“Isso foi feito e tenho confirmaçao que foi feito, não sei dizer quanto, mas foi feito por transferência bancária”, garantiu Carlos, quem reiterou que cada deputado enviou a sua contribuição diretamente para a conta da Comissão Interministerial de Resposta à Covid -19.

“Não foi feito na conta do MPLA, mas na conta do Estado e há quem deu mais e quem deu menos, foi feito e a Comissão Interministerial prestou recentemente contas junto do Parlamento”, confirmou o porta-voz do partido no poder.

No dia 10, numa reportagem da VOA, o jornalista Ilídio Manuel afirmou que o anúncio apenas valeu pela intenção porque não se consegue aferir o cumprimento da promessa.

Por seu lado, o analista político Rui Kandove considerou que promessa não passou de um ato propagandista que visava ludibriar o eleitorado, por não existirem números nem relatórios que possam garantir a entrega dos valores prometidos.

Entretanto, também hoje o vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA, Maurílio Luele, disse à VOA que o anúncio do destino das contribuições será feito amanhã, 16, em conferência de imprensa, em Luanda.