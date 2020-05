COVID-19: Mega-operação milionária nos EUA "ataca" vacina antes do fim do ano

Os Estados Unidos arrancaram uma mega-operação com 100 mil voluntários e cerca de meia dúzia das mais promissoras candidatas a vacina contra o novo coronavírus, visando descobir uma antídoto ao vírus até o final deste ano, disseram à Reuters cientistas que lideram o programa.

O projeto vai reduzir o tempo de desenvolvimento de uma vacina, que geralmente é de 10 anos, e testá-la em questão de meses, numa demonstração da urgência para conter uma pandemia que já infectou mais de cinco milhões de pessoas, matou mais de 335 mil e abalou economias em todo o mundo.

Para tal, os principais fabricantes de vacina concordaram em compartilhar dados e emprestar a utilização de sua rede de testes clínicos a concorrentes caso sua própria candidata a vacina fracasse, disseram os cientistas.

Candidatas que demonstrarem segurança em estudos iniciais pequenos serão testadas em larga escala, de 20 mil a 30 mil indivíduos para cada vacina, a partir de julho.

O processo

Entre 100 mil e 150 mil pessoas podem estar envolvidas nos estudos, disse Larry Corey, especialista em vacina do Fred Hutchinson Cancer Center, em Seattle, que está ajudando a desenvolver os experimentos.

“Se você não ver um problema de segurança, você simplesmente vai adiante”, disse Francis Collins, diretor do Instituto Nacional de Saúde dos EUA (NIH), à Reuters.

O esforço para a vacina é parte de uma parceria público-privada chamada “Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines (ACTIV)”, em português “Acelerando as intervenções terapêuticas e as vacinas para Covid-19” e anunciada no mês passado.

A iniciativa enquadra-se no programa de pesquisa e desenvolvimento “Operation Warp Speed” (operação velocidade de dobra), anunciado pela Casa Branca na semana passada para acelerar o desenvolvimento de uma vacina.

As vacinas, que são usadas em pessoas saudáveis, são tipicamente testadas em etapas sucessivas, começando com testes em animais.

Os testes em humanos começam com uma pequena experiência de segurança em voluntários saudáveis, seguida de um estudo maior para determinar a dosagem correta e ter uma primeira leitura da eficácia.

O estágio final consiste em testes de larga escala em milhares de pessoas.

A abordagem tem seus riscos, pois algumas questões de segurança aparecem apenas em testes de larga escala.

Entretanto, os americanos estão preocupados com a grande velocidade nos esforços para se chegar à vacina, mostrou uma pesquisa Reuters/Ipsos.

O Governo americano mobilizou bilhões de dólares para ajudar fabricantes a produzir doses de vacina que podem jamais se mostrarem bem-sucedidas.

C/Reuters