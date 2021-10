COVID-19: Iniciativa Covax "falhou em grande" diz Financial Times

Uma reportagem do Financial Times diz que a COVAX, a iniciativa global estabelecida para garantir que os países pobres tenham acesso à vacina COVID-19, "falhou em grande".

"Os países ricos receberam mais de 16 vezes mais vacinas COVID-19 por pessoa do que as nações mais pobres que contam com o programa Covax apoiado pela Organização Mundial da Saúde", reportou o jornal.

Milhões de pessoas nos países mais pobres do mundo ainda não receberam as suas primeiras doses da vacina, enquanto as pessoas nos países mais ricos têm acesso a vacinas de reforço, após as vacinas iniciais.

A disparidade, alertou o Financial Times, "pode levar a um aumento nos casos e ao surgimento de estirpes mais virulentas e travar a recuperação económica global".

O director-geral da Organização Mundial da Saúde disse na sexta-feira, 22, que 82 países correm o risco de não cumprir a meta da OMS de ter 40% da população de cada país vacinada contra COVID até o final do ano. Tedros Adhanom Ghebreyesus disse: "Para a maioria desses países, é simplesmente um problema de abastecimento insuficiente e imprevisível."

No início deste mês, a Grã-Bretanha relatou o maior número diário de mortes relacionadas à COVID-19 desde 9 de Março. Um conselheiro do governo disse a um programa de televisão da BBC no sábado que as pessoas não deveriam esperar por mandatos do governo para iniciar medidas para prevenir a transmissão do coronavírus.

Peter Openshaw, membro do Grupo Consultivo de Ameaças de Vírus Respiratórios Novos e Emergentes, disse à BBC Breakfast: "Acho que hospitais em muitas partes do país mal estão conseguir lidar com o peso dos casos COVID.

"Quanto mais cedo todos agirmos", disse Openshaw, "mais cedo poderemos reduzir a taxa de transmissão e maior será a perspectiva de ter um Natal com as nossas famílias."

O primeiro-ministro britânico Boris continua a rejeitar os pedidos para renovar as restrições da COVID-19, dizendo que não há nada que indique que essas mudanças serão necessárias nos próximos meses, apesar do facto de que a Grã-Bretanha está a passar por um aumento dramático nas infecções da COVID-19.

A Rússia está a preparar-se para uma paralisação do local de trabalho de uma semana e a reimposição de um bloqueio parcial devido a um aumento nas infecções e mortes por COVID-19.

As mortes diárias por coronavírus na Rússia vêm aumentando há semanas por causa das baixas taxas de vacinação, atitudes casuais em relação a medidas de precaução e hesitação do governo em aumentar as restrições.

A equipa de trabalho para a COVID-19 disse que apenas cerca de um terço dos 146 milhões de habitantes da Rússia foram vacinados, prejudicando o sistema de saúde do país.

Vacina russa na Namíbia

O lançamento da vacina russa Sputnik V COVID-19 na Namíbia foi adiado no sábado pelo Ministério da Saúde do país depois que o regulador da vacina na vizinha África do Sul levantou preocupações sobre a sua segurança para pessoas em risco de HIV.

O regulador disse que não aprovaria um pedido de uso emergencial da vacina neste momento porque alguns estudos sugerem que o sistema de aplicação, conhecido como vector, usado para inocular pessoas com a vacina Sputnik V pode tornar os homens mais suscetíveis ao HIV.

O fabricante da vacina, Gamaleya Research Institute, disse que o adiamento da Namíbia não foi baseado em evidências científicas.

O Centro de Recursos do Coronavírus Johns Hopkins relatou no início do domingo uma contagem global de 243,3 milhões de casos de COVID e quase 5 milhões de mortes de COVID. O centro disse que 6,7 biliões de vacinas foram administradas.