COVID-19: Hotel em Lubango em quarentena devido a caso suspeito

Uma unidade hoteleira na cidade do Lubango, Novo Hotel, foi colocada sob cerca sanitária na noite de quarta-feira, 8, depois de uma pessoa ter dado positivo à Covid-9.

No total foram testados cinco funcionários de uma empresa do ramo da electricidade provenientes de Luanda e que estariam de serviço no Lubango.

O teste positivo rápido de um dos hóspedes do hotel vai precisar de confirmação laboratorial, de acordo com os protocolos, revelou a diretora do Gabinete Provincial da Saúde, Luciana Guimarães.

“Ainda não temos a certeza absoluta de ser um caso positivo e por causa disso procederam-se às medidas epidemiológicas capazes, isolou-se a área e está-se a fazer o rastreio dos contatos da pessoa que testou positivo”, afirmou Guimarães..

Neste momento, o hotel está isolado com 26 pessoas no seu interior em quarentena.

Para o comandante da Huíla da Polícia Nacional, comissário, Divaldo Martins, o novo decreto sobre o estado de calamidade pública em vigor desde a madrugada desta quinta-feira, 9, vai permitir um melhor controlo das pessoas provenientes de zonas do país com cerca sanitária.

“Aqui teremos um filtro mais rigoroso e aquelas pessoas que não vierem autorizadas pela comissão interministerial não serão autorizadas a entrar", garantiu,

A confirmar-se o caso positivo de cvid-19, a Huíla pode tornar-se na terceira província de Angola a diagnosticar a doença depois de Luanda e Kwanza Norte.