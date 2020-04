COVID-19: Guiné-Bissau e Cabo Verde registam novos casos positivos

As autoridades da Guiné-Bissau e de Cabo Verde anunciaram nesta terça-feira, 28, mais casos positivos do novo coronavírus.

O porta-voz do Centro de Operação de Emergência em Saúde (COES) da Guiné-Bissau, Tumane Baldé, revelou em conferência de imprensa mais 20 novos casos, aumentando, assim, para 73 o número de infetados, dos quais 18 foram considerados curados e 55 continuam em tratamento.

Baldé reiterou que o país regista apenas uma morte, um funcionário do Ministério do Interior, como noticiado na segunda-feira, 27.

Por seu lado, coordenador do Centro de Operação de Emergência em Saúde (COES), Dionísio Cumba, assegurou que estão a ser rastreadas todas as pessoas que mantiveram contato com a vítima mortal e os infetados com a Covid-19.

Cabo Verde viu o número de casos ascender a 114.

O Ministério da Saúde de Cabo Verde anunciou hoje cinco novos casos da Covid-19, todos no concelho da Praia, na capital do país, que tem o maior número de infetados, 58.

Ainda na ilha de Santiago, há um caso em São Domingos e outro no Tarrafal.

A ilha da Boa Vista, que registou o primeiro caso a 19 de março e foi o principal foco da doença no arquipélago durante um mês, tem 53 infetados.

A ilha de São Vicente registou um caso que, ao que tudo indica, não deu origem a qualquer outra infeção.

O comunicado, assinado pelo ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, acrescenta ainda que os doentes “estão em isolamento e vêm evoluindo sem sintomas ou com sintomas ligeiros, até ao momento”.

Nas demais seis ilhas do país o estado de emergência foi levantado, enquanto continua em vigor nas três que registaram casos.

Recorde-se que Moçambique tem 76 casos, Angola, 27, e São Tomé e Príncipe, 4.