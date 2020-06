COVID-19: Guiné-Bissau e Cabo Verde registam novos casos da doença

A Guiné-Bissau e Cabo Verde registaram novos casos da Covid-19 nesta segunda-feira, 1.

O coordenador do Centro de Operações de Emergência de Saúde (COES) da Guiné-Bissau, Dionísio Cumba, revelou em conferência de imprensa que "o total de casos acumulados é 1.339", depois de mais 83 novos casos.

O número de recuperados aumentou para 53 e há 26 pessoas internadas, das quais 14 no Hospital Nacional Simão Mendes e 12 no hospital de Cumura, a 10 quilómetros da capital.

Ainda de acordo com Dionísio Cumba, o Setor Autónomo de Bissau tem 94 por cento dos casos, seguido de Biombo com 42, Cacheu, 22, bafatá, três, e Gabu, dois.

Em Cabo Verde, o número de casos aumentou para 457, depois de mais 22 pessoas terem dado positivo no teste do novo coronavírus.

A ilha do Sal registou nos últimos dias dois casos, pela primeira vez, juntando-se assim às ilhas de Santiago, centro da epidemia, Boa Vista, que não tem casos novos, e São Vicente que, sem casos, mantém em quarentena trabalhadores da saúde que atenderam uma mulher grávida que viajou do Sal com o virus.

Em São Tomé e Príncipe, os casos ascendem a 479 , desde sábado, 29, Moçambique regista 254 e Angola, 86.