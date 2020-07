COVID-19: Estudo revela que 25 por cento dos residentes de Luanda estiveram expostos ao vírus

Um em cada quatro habitantes de Luanda já esteve exposto ao virus da Covid-19, revelou o secretário de Estado para a Saúde Pública de Angola neste domingo, 19.

“Há necessidade de redobrar a vigilância”, advertiu Franco Mufinda, quem confirmou a circulação comunitária do vírus na província de Luanda, de acordo com uma amostra aleatória em conglomerados na capital, junto de pessoas que não viajaram nem mantiveram contato com pessoas que viajaram ao exterior.

Com mais 18 novos casos em Luanda, o país regista um total de 705 casos do novo coronavírus.

Franco Mufinda voltou a defender a redução do tempo de exposição ao vírus porque “aumenta a probabilidade de contaminação” e pediu o uso obrigatório da máscara e lavagem das mãos.

Os testes serológicos, conhecidos por testes rápidos, totalizam 22.367 em todo o país, dos quais 1.036 reativos, o que significa que as pessoas estiveram expostas ao vírus causador da doença e podem estar ainda em fase ativa.