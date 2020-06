COVID-19: Especialistas são-tomenses pedem testes PCR

O Ministério da Saúde São Tomé e Príncipe anunciou nesta quinta-feira, 11, mais 118 casos do novo coronavírus nas últimas 48 horas, aumentando o total de infectados para 632 dos quais 12 já faleceram.

Este aumento acontece quando especialistas alertam que sem testes PCR não é possível avaliar a situação real da pandemia no país.

As autoridades manifestam a sua preocupação com o aumento do número de casos e salientam a necessidade urgente de criação de condições para a realização de testes PCR no país.

A diretora dos Cuidados de Saúde, Feliciana Sousa Pontes, diz que a ausência de testes PCR no país tem a ver com a falta de capacidade técnica para a sua realização.

“Os quadros existentes no país ainda não estão preparados para realizar estes testes”, afirmou Pontes.

Até agora, o diagnóstico da doença só é feito através de testes rápidos, que não garantem resultados nem projeções completamente seguros.