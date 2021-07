Covid-19: Doze por cento da população elegível recebeu pelo menos uma dose de vacina em Cabo Verde

Mais de 90 mil pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 com pelo menos a primeira dose em Cabo Verde, o que representa uma taxa de cobertura 24 por cento da população elegível.

Para o director geral da Saúdem os resultados são animadores, mas Jorge Barreto que ver aumentado o número de pessoas a aderirem à campanha de vacinação.

O arquipélago já recebeu perto de 300 mil doses, o que permite um número maior de vacinados.

As autoridades querem que os cidadãos acelerem os passos, no sentido de se cumprir a meta de vacinar cerca de 70 por cento da população até ao final do ano.

Desde o aparecimento do primeiro caso em Março do ano passado, o arquipélago já registou 32.788 casos acumulados, 31.931 recuperados e 289 óbitos.

Numa altura em que o país regista uma relativa acalmia no que tange a números de casos da covid-19, nota-se um certo relaxamento dos cidadãos no cumprimento das normas sanitárias, sobretudo o uso de máscaras na via pública.

Jorge Noel Barreto lembra que o perigo ainda não passou, daí a necessidade de se continuar firme na prevenção.

O inspetor geral das actividades económicas, Paulo Monteiro, diz que a IGAI e outros parceiros do grupo multidisciplinar não baixaram a guarda em matéria de fiscalização, realçando no entanto, que fica a sensação de um certo cansaço das populações devido ao tempo de duração da pandemia.

Monteiro adianta que apesar da pedagogia utilizada, quando for necessário impor, as autoridades actuam.