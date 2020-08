COVID-19: Donald Trump diz ser possível vacina antes do fim de ano

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu nesta quinta-feira, 6, ser possível que o país tenha uma vacina contra o coronavírus antes da eleição de novembro, uma previsão muito mais otimista do que o cronograma apresentado pelos próprios especialistas em saúde da Casa Branca.

Questionado no programa de rádio Geraldo Rivera sobre quando uma vacina pode estar pronta, Trump disse: "Antes do final do ano, pode ser muito mais cedo."

"Antes de 3 de novembro?", perguntaram ao Presidente, em relação ao dia da eleição presidencial.

"Eu acho que em alguns casos, sim, seria possível antes, mas mais ou menos naquela época", respondeu Trump.

Pelo menos nove países que desenvolvem uma vacina para o coronavírus realizam testes em humanos, segundo a atualização mais recente da Organização Mundial da Saúde (OMS), mas apenas o Reino Unido, a China e os Estados Unidos chegaram à terceira e última etapa.

No total, há 164 pesquisas em desenvolvimento, das quais 25 já se encontram em estágio clínico mas apenas cinco na Fase 3.

As normas indicam que só apenas um teste maior em humanos, uma vacina pode ou não ser licenciada para comercialização.