COVID-19: Dois médicos entre os 106 casos da doença em Cabo Verde

As autoridades sanitárias de Cabo Verde revelaram neste domingo, 26, mais 16 casos do novo coronavirus, apenas na capital do país e entre eles estão dois médicos do Hospital Central da Praia Dr. Agostinho Neto.

O diretor nacional da Saúde, Artur Correia, não revelou a identidade, nacionalidade ou idade dos profissionais da saúde, mas ontem admitiu que há também polícias entre os pacientes.

Os casos estão reduzidos praticamente às ilhas de Santiago, com 53 e dos quais 50 estão apenas na capital, Praia, e Boa Vista, com 52 pacientes.

A ilha de São Vicente registou um caso no início do mês e, segundo as autoridades, tudo indica que a doença ficou circunscrita até agora à família da vítima, uma cidadã chinesa que vive no país há cinco anos e que terá sido infetada pela filha que regressou da Alemanha, mas sem sintomas.

Entretanto, terminou neste domingo o estado de emergência nas seis ilhas que não têm casos, enquanto o decreto presidencial continua em vigor em Santiago, Boa Vista e São Vicente.