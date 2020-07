COVID-19: Dois casos suspeitos em Cabinda aguardam confirmação e autoridades isolam hospital

As autoridades sanitárias de Cabinda identificaram os primeiros casos suspeitos do novo coronavírus na capital daquela província angolana.

O primeiro é de um cidadão proveniente do Município do Soyo, província do Zaire, e que esteve internado durante três dias no Hospital 28 de Agosto.

O paciente acusou positivo no teste de despistagem realizado na segunda-feira e foi transferido para uma unidade sanitária improvisada para receber casos da Covid-19.

O segundo caso é de um paciente falecido no Hospital Provincial de Cabinda que as autoridades sanitárias qualificaram de suspeitas de coronavírus pelo quadro que apresentou durante o seu internamento na maior unidade hospitalar da província.

O paciente foi internado por causa de uma dispneia e viria a apresentar um quadro respiratório com sintomas da Covid 19.

Os dois casos foram remetidos para Luanda onde aguardam pela confirmação do exame pelo Instituto Nacional de Investigação de Saúde (INIS), onde está a ser feito o teste de biologia molecular.

Entretanto, as autoridades sanitárias isolaram o Hospital 28 de Agosto onde o primeiro paciente esteve internado durante três dias.

Os demais doentes foram transferidos para outras unidades hospitalares próximas.

A equipa médica que atendeu um dos pacientes não foi colocada em quarentena por falta de condições logísticas.