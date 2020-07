COVID-19: Doença continua a alastrar-se na Guiné-Bissau, Moçambique e Cabo Verde

A Guiné-Bissau registou entre quinta-feira e sábado mais 25 novos casos de infeção por Covid-19 e viu aumentar para 1.790 o total de infetados, revelou nesta segunda-feira, 6, o coordenador do Centro de Operações de Emergência de Saúde.

Dionísio Cumba disse que do total de casos acumulados, há 760 considerados recuperados e 25 morreram.

Cabo Verde, o segundo país lusófono em África com mais casos, registou mais 12 nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde, que indica o total de 1.463 infetados no país.

Todos estão na cidade da Praia, a capital.

A ilha de Santiago é o principal foco da doença no país, com um acumulado de 1.116 casos, seguida do Sal com 261.

O país já registou 17 mortes.

Moçambique ultrapassou hoje os mil casos da doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Em comunicado, o Ministério revelou mais 25 casos nas ultimas 24 horas, elevando o total para 1.012 infectados.

O número de recuperados ascende a 277 e há 2301 pessoas em quarentena.

Angola, com 353 casos e 19 mortes até ontem, e São Tome e Príncipe com 719 casos e 13 mortes, não atualizaram os dados hoje.