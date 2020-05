COVID-19: Casos em Cabo Verde ascendem a 230 e ligações marítimas são retomadas

As autoridades de saúde de Cabo Verde anunciaram mais 12 novos casos de coronavírus na capital do país, Praia, nesta sexta-feira, 8, aumentando para 230 o total de infetados no arquipélago.

Em comunicado, o Ministério da Saúde revelou que o total acumulado de casos da doença na Praia chega a 168, todos em internamento.

Em termos de acumulados, a ilha de Santiago tem 171, onde está a capital, Boa Vista regista 56, e São Vicente três, sendo estes todos considerados recuperados.

Refira-se que os 27 casos anunciados ontem, foram todos registados no Hospital Psiquiátrico de Trindade, nos arredores da capital, sendo 20 pacientes internados e sete profissionais de saúde.

O estado de emergência está em vigor até o dia 14 apenas nas duas ilhas com casos ativos.

Retomada de ligações inter-ilhas

Entretanto, também hoje o primeiro-ministro cabo-verdiano anunciou que as ligações marítimas domésticas serão retomadas na segunda-feira, 11, à exceção das que têm origem nas ilhas de Santiago e Boa Vista, onde está em vigor o estado de emergência.

Ulisses Correia e Silva acrecentou que os voos nacionais e internacionais aguardam por uma melhor data.

Entretanto, o transporte de passageiros por via marítima fica sujeito "ao cumprimento de normas de proteção sanitária por parte da tripulação, dos prestadores de serviços nos portos e dos passageiros", acrecentou Correia e Silva, que falou "numa nova normalidade".

"São novas regras que vão perdurar no tempo e que irão permitir conviver com o vírus em condições de risco mais reduzido", garantiu o Chefe do Governo.