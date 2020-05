COVID-19: Casos da doenças atingem 315 em Cabo Verde, um paciente em estado crítico

As autoridades de Cabo Verde anunciaram nesta quinta-feira, 14,mais 26 casos do novo coronavírus apenas na Praia, a capital do país, na ilha de Santiago, a única que se encontra ainda sob o estado de emergência,

No comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social diz que há um paciente em estado crítico, mas os demais têm “evolução clínica favorável”.

Os casos acumulados no país totalizam 315, dos quais 256 na ilha de Santiago, 56 na Boa Vista e três em São Vicente.

Há 67 recuperados, entre eles os três na ilha de São Vicente, e dois óbitos, um na Boa Vista e outro em Santiago.

Ontem, o Presidente da República renovou o estado de emergência até 29 de maio apenas em Santiago.

Entretanto, de modo a permitir um regresso paulatino à normalidade, Jorge Carlos Fonseca flexibilizou algumas atividades, como a construção civil, serviços públicos e cerimónias religiosas, desde que se respeitem as regras de distanciamento.

O decreto, com as especificações, deve ser publicado hoje.